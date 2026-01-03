السبت 03 يناير 2026
أخبار مصر

هيئة البترول تواصل حملاتها وتحبط عددا من جرائم تهريب الوقود

صلاح عبدالكريم الرئيس
صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة،فيتو
تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، من ضبط محطة وقود في برج العرب بالإسكندرية، بعد كشف منظومة تلاعب معقدة استهدفت تضليل الجهات الرقابية والاستيلاء على  الوقود المدعم والغش والاحتيال.

عددات سرية مخفية داخل وحدات الطلمبات 

وخلال التفتيش، عثرت اللجنة على عدادات سرية مخفية داخل وحدات الطلمبات، إضافة إلى مفتاح فصل يستخدم في فصل الطلمبات لحظة التفتيش لإظهار قراءات مضللة، كما رصدت اللجنة فارقًا كبيرًا بين العدادات الفعلية بالمحطة والبيانات المقيدة في "سجل 21 بترول".

وأسفرت إجراءات الضبط عن ثبوت تصرف المحطة في كمية قدرها 9000 لتر بنزين 95 مدعم بطرق غير قانونية.

كما تم ضبط حالة غش تجاري صريحة بعد العثور على خزان سولار ممتلئ بمياه ممزوجة ببقايا سولار، وأكدت الفحوصات وجود تلاعب في جميع مسدسات التموين بما يؤدي إلى سرقة تعادل نحو 100 جنيه عند تموين 50 لترًا.

تشميع فوري للمخالفين 

وعلى الفور، جرى تشميع جميع الطلمبات الأربع بالمحطة، والتحفظ على كميات الوقود تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة وقيده جنح جزئية ضد المدير المسئول والمتعهد، لمخالفتهم القوانين المنظمة لشئون التموين وارتكاب جرائم الغش والتدليس.

ومن خلال المرور الميداني بالتنسيق مع مديريات التموين تم ضبط  تلاعب بكمية تزيد على 110 آلاف لتر بلغت الغرامة المالية المستحقة عنها لصالح الهيئة حوالي (3,5 مليون جنيه) في (3) محطات وقود بمحافظتي الإسكندرية والجيزة، وتم تحرير محاضر وتسليمها للنيابة العامة.

واستمرارًا لجهود مكافحة التداول غير الآمن لمنتجات بترولية مجهولة المصدر بمواقع غير مجهزة أو مؤمنة وخطر على المواطنين تم ضبط (3) نقاط تموين غير شرعية بمناطق (الحمادين-أكياد البحرية-قرية الكتايرة) بمحافظة الشرقية وتم إخطار الجهات المعنية لسرعة الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار التفاعل مع شكاوى الجمهور تم التوجه لموقع في محافظة أسوان للشكوى من تداول منتجات بترولية بمحل غير مجهز وغير مرخص وتم التأكد من الواقعة وتحرير محضر للقائمين عليه والتحفظ على المنتجات لما يمثله من خطورة على المواطنين.

تكثيف المرور على عدد كبير من المحطات 

كما تم تكثيف المرور والمراجعة على محطات الوقود بإجمالي (40) محطة ورصد مخالفات منها ضبط مكعبات لتخزين المنتجات البترولية بالمخالفة بدمياط وضبط تعبئة (2) سيارة صهريجية للتداول غير الشرعي بمحطتي وقود بالإسكندرية بالإضافة إلى ملاحظات عديدة للأمن الصناعي والسلامة.

