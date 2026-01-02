وزير البترول يكلف برفع كفاءة إدارة منظومة الرعاية الصحية للعاملين

18 حجم الخط

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، وكذلك للعاملين المتقاعدين، مشيرًا إلى أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لقطاع البترول والثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع أعضاء المجلس الطبي الأعلى بقطاع البترول برئاسة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، لمتابعة تطوير منظومة الرعاية الصحية للعاملين بشركات القطاع والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

سبل رفع الكفاءة الطبية للعاملين بالقطاع

وكلف الوزير خلال الاجتماع بدراسة سبل رفع كفاءة إدارة منظومة الرعاية الصحية للعاملين وتحديد أوجه التحسين والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم والمتقاعدين على مستوى الجمهورية، إلى جانب وضع آليات للمتابعة لضمان فعالية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للعاملين بالشركات والمواقع ، كما أكد الوزير استمرار عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الشأن لمتابعة التكليفات في هذا الصدد.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمهندس محمد فتحي رئيس شركة تاون جاس ورئيس صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول وأعضاء المجلس الطبي الأعلى بالقطاع.

وفي سياق أخر انتهت شركة عجيبة للبترول من حفر بئرين ناجحتين: "درة-36" و"غرب ياسمين - 3"؛ لتنمية وزيادة معدلات الإنتاج في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الحفر والتقييم الجيولوجي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الفنية والاقتصادية، ​في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.