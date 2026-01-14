مكتبة الإسكندرية تصدر العدد التاسع من مجلة ذاكرة العرب

18 حجم الخط

صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، العدد التاسع من مجلة ذاكرة العرب، وتتناول موضوعاته ملفًّا خاصًّا عن تراث الحضارة الإسلامية في جزر غرب البحر المتوسط.

تراث الحضارة الإسلامية بمجلة ذاكرة العرب

ويأتي العدد التاسع من مجلة ذاكرة العرب، ليتناول ملفا عن تراث الحضارة الإسلامية، من خلال بعض البحوث المقدمة للمؤتمر الدولي "جزر البحر المتوسط في التاريخ القديم والوسيط (التأثير والتأثر)" والذي عُقِد بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 18- 19 أكتوبر 2023، ونظمه مركز دراسات الحضارة الإسلامية، بالتعاون مع مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

وتشمل موضوعات البحوث جزيرة صقلية من خلال كتابات الرحالة والجغرافيين المسلمين، ومدينة مسيني الصقلية في العصر الوسيط (الدور والتأثير الحضاري)، وتجليات التراث الحضاري في جزيرة صقلية في شعر ابن حمديس الصقلي، والأثر الحضاري للموارد المائية في جزيرة ميورقة الأندلسية، ودراسة فنية لنماذج من صناعة الحلي بجزيرة ميورقة، كتاب أرشميدس في المسبع، وكيف استقبله حذاق مهندسي الإسلام، وأثر فنون مصر والشام في العصر المملوكي على فنون البندقية (التحف الزجاجية نموذجَا)، والتأثيرات الفنية الإسلامية على عمائر النورمان بصقلية

مجلة ذاكرة العرب

جدير بالذكر أن مجلة ذاكرة العرب دورية علمية مُحّكمة تهتم بالتراث الثقافي والتاريخي والحضاري للبلدان العربية والإسلامية، وتهدف إلى التأكيد على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن.

والمجلة تقبل الأبحاث المنشورة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، وتصدر عن مركز دراسات الحضارة الإسلامية ومشروع «ذاكرة العرب» بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

