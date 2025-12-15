"رئيس البريد" تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا على مستوى الجمهورية

18 حجم الخط

نظمت الهيئة القومية للبريد احتفالية كبرى لتكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا في مختلف مراحل التعليم بحضور أولياء أمور الطلاب وجميع القيادات التنفيذية بالهيئة وذلك في إطار حرص هيئة البريد على دعم التفوق العلمي وتشجيع أبناء العاملين على مواصلة التميز والنجاح.

تكريم ابناء العاملين

و قامت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بتكريم أبناء العاملين المتفوقين، مؤكدة أن الهيئة تحرص دائما على تكريم أبناء العاملين المتفوقين، بما يعكس إيمان الهيئة الراسخ بأهمية تحفيز النماذج المتميزة التي تمثل قدوة مشرفة لأقرانهم.

وأعربت داليا الباز عن فخرها بما حققه أبناء العاملين من نتائج مشرفة، مشيرًة الي أن العاملين وأسرهم هم الثروة الحقيقية للهيئة، وأن دعم الأبناء المتفوقين يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، ويسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

ومن جانبه أكد جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد أن هذا التكريم يعكس الاهتمام الحقيقي الذي توليه الهيئة بأبناء العاملين وحرصها على دعمهم وتحفيزهم على التفوق مشيرًا إلى أن النقابة العامة للبريد تولي أهمية كبيرة للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم وتعمل بالتنسيق المستمر مع إدارة الهيئة على تقديم مختلف أوجه الدعم بما يسهم في تلبية مطالب العاملين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

وجدير بالذكر أن التكريم شمل الطلاب المتفوقين في الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية؛ إذ تم تكريم 447 طالبًا على مستوى الجمهورية من بينهم 55 طالبًا من الأوائل تم تكريمهم خلال الاحتفالية، كما شمل التكريم 197 طالبًا بدفاتر توفير وشهادات تقدير و250 طالبًا بشهادات تقدير و85 طالبًا من طلاب مرحلتي (البكالوريوس والليسانس) على أن يتم استكمال مراسم التكريم لباقي الطلاب من خلال رؤساء القطاعات بالمناطق وأعضاء النقابة العامة للبريد والنقابات الفرعية، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة وذلك استكمالًا لفعاليات التكريم التي انطلقت اليوم.

تعزيز قدرة البريد على المنافسة

كما تفقدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مركز عمليات البريد المصري اللوجستي، وذلك لمتابعة سير العمل في خدمة "وصّلها" والخدمات اللوجستية المختلفة التي تقدمها الهيئة، وخلال الجولة، حرصت على مقابلة العاملين بالمركز والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، والتعرف على التحديات التي تواجههم أثناء العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، ورافقها خلال الجولة إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس الإدارة للخدمات اللوجستية، الذي قدم شرحًا مفصلًا حول آليات العمل وآفاق التوسع في هذه الخدمات، وخلال الجولة أشادت داليا الباز بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في دعم خطط تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء، وتعزز قدرة البريد المصري على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.

