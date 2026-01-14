الأربعاء 14 يناير 2026
حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، ازدحامات متفرقة على المحاور الرئيسية

شهدت شوارع القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية صباح اليوم الأربعاء، حركة مرورية نشطة مع وجود ازدحامات متفرقة على المحاور الرئيسية، وسط تكثيف رجال المرور لعمليات التنظيم وتسهيل حركة السيارات، خاصة في ساعات الذروة الصباحية مع توجه المواطنين للعمل.

أهم محاور القاهرة والجيزة:

الطريق الدائري: تباطؤ حركة السيارات على بعض القطاعات، مع وجود انسياب نسبي في الاتجاهات الأخرى.

محور 26 يوليو وشارع فيصل: كثافات متفاوتة، مع استمرار إجراءات المرور لمنع التكدسات.

كوبري عباس والدقي: حركة متباطئة في اتجاه الجيزة، مع تواجد أمني لتسهيل الانسيابية.

الوضع المروري في القليوبية:
وسجلت الطرق الرئيسية والشوارع الحيوية كثافات متحركة، مع تواجد أمني مستمر لضمان انسيابية الحركة ومنع تراكم السيارات في المداخل والمخارج.

أكدت  الإدارة العامة للمرور استمرار المتابعة اللحظية للحالة المرورية عبر كاميرات المراقبة، مع الدفع بخدمات الأمن المروري والأوناش للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث مفاجئة، حفاظًا على انسياب الحركة وتسهيل تنقل المواطنين.

وعززت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات القاهرة والجيزة والقليوبية،  تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور، لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

