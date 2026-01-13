مدرب نيجيريا: نعرف كيف نقلل من نقاط قوة منتخب المغرب

18 حجم الخط

رفض إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا، الحديث عن نجوم منتخب المغرب قبل مواجهة الغد الأربعاء، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تستمر حتى 18 يناير الحالي.

وتنطلق مباراة المغرب ضد نيجيريا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

والتقت نيجيريا مع المغرب في 5 مباريات سابقة لحساب كأس أمم إفريقيا حقق فيها منتخب أسود الأطلس الفوز 3 مرات، وخسر مباراتين.

مدرب نيجيريا مهتم بإيقاف خطورة منتخب المغرب وليس دياز فقط

وخلال المؤتمر الصحفي لما قبل المباراة التي يحتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، فضل المدرب الفرنسي من أصول مالية الحديث عن المنتخب المغربي كمنافس لا عن نجومه وأبرزهم إبراهيم دياز، قائلا: إنه لم يجهز خطة لإيقاف نجم ريال مدريد، لكنه يعرف كيف يقلل من نقاط قوة أسود الأطلس، وفق تعبيره.

وقال إريك شيل: "لا أرغب في التركيز فقط على إيقاف النجم إبراهيم دياز، أو لاعب آخر بعينه، بقدرما أركز على وضع الخطة اللازمة، للحد من خطورة المنتخب المغربي بأكمله، نحن نواجه فريقا لا نجوما، رغم أني أدرك أن المغرب يملك لاعبين ممتازين".

شيل أفضل مدرب في دور المجموعات بأمم أفريقيا

وأضاف شيل الذي تم اختياره أفضل مدرب في دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في المغرب: "تريدون إجابة عن طريقة لإيقاف دياز؟ حسنا، نحن نواجه المغرب لا دياز، سنضع خطة لإيقاف المنتخب المغرب بأكمله، أما إبراهيم دياز فهو لاعب جيد وسترون كيف نلعب ضدهم".

وأقر مدرب منتخب نيجيريا بأن مواجهة الجزائر لم تكن سهلة مثلما صوّر البعض ذلك، قائلا: "ما يهمني اليوم هو فريقي، سنرى إن كنا قد استرجعنا عافيتنا بعد المباراة ضد الجزائر، وانطلاقا من ذلك سأعمل على وضع خطة اللعب الخاصة بالمباراة القادمة".

إنجاز منتخب نيجيريا في أمم أفريقيا 2025

ويملك المنتخب النيجيري سجلا حاليا في البطولة لم يحققه غيره من بين المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي، كونه المنتخب الوحيد الذي فاز في 5 مباريات حتى الآن، ويملك فوق ذلك أفضل خط هجوم برصيد 14 هدفا من بينها 6 في الأدوار الإقصائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.