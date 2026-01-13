نجم نيجيريا قبل مواجهة المغرب: لا خلافات داخل منتخب النسور وهدفنا الفوز

18 حجم الخط

أشاد نجم منتخب نيجيريا أليكس إيوبي، بالمدرب المالي لمنتخب بلاده إريك شيل لنجاحه في خلق روح جماعية دفعت "النسور الخضراء " إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد شهرين فقط من انتهاء حلم التأهل إلى كأس العالم بطريقة مؤلمة.

ويلتقي المنتخب النيجيري الأربعاء مع المغرب، مضيف البطولة، ساعيا إلى مواصلة الأداء القوي الذي أوصله إلى المربع الذهبي.



وكانت نيجيريا بلغت المباراة النهائية للنسخة الماضية في كوت ديفوار، قبل أن تخسر أمام أصحاب الأرض، فيما شارك إيوبي أيضا في صفوف المنتخب الذي وصل إلى نصف نهائي 2019 عندما خرج على يد الجزائر (1-2).

لا يوجد خلافات داخل صفوف نيجيريا



لكن اللاعب أكد أن الأجواء الإيجابية خارج الملعب، رغم تقارير عن خلافات مع الاتحاد المحلي بشأن المكافآت، تساعده وزملاءه على تقديم أفضل ما لديهم في منتخب يعيش فترة تألق.

وقال نجم فولهام البالغ 29 عاما في مؤتمر صحفي اليوم: "أشعر أن الفارق هو الإحساس بالشجاعة والأخوة، البيئة العائلية التي صنعناها لبعضنا البعض. بالطبع في نسخ سابقة من كأس الأمم قدمنا أداء جيدا، كان المنتخب قويا، لكننا كنا صغارا ونتعلم عن بعضنا البعض. أما الآن فأشعر أن الجميع بلغوا مرحلة النضج، وكل لاعب يتألق مع ناديه، ويمكنكم رؤية الفرح والكيمياء بيننا عندما نلعب لبلدنا".

وأضاف "الأمر لا يقتصر على الملعب، بل أيضا خارجه هناك وحدة كبيرة، نحن عائلة كبيرة، وهذا يبدأ من المدرب الذي جلب روح الأخوة".

وعانت نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يتبخر حلمها بالتأهل إثر خسارة بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية في الرباط في نوفمبر الماضي.

كان ذلك رغم التحسن الملحوظ في الأداء بعد تعيين شيل، المدرب الذي قاد منتخب بلاده مالي الى ربع نهائي النسخة الأخيرة، قبل سنتين.

وقال أيوبي "لقد قدمنا دائما نسبة 100 في المئة. في تصفيات كأس العالم كنا نريد الفوز أيضا، لكن كانت لحظة صعبة بالنسبة لنا، وقد استخدمنا ذلك الإحباط كدافع لتحقيق شيء ما من أجل بلدنا، ومن أجل أنفسنا، ومن أجل عائلاتنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.