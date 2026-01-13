فرنسا تطالب رعاياها المقيمين في إيران بالمغادرة فورا

18 حجم الخط

إيران، دعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم جميع رعاياها المقيمين في إيران إلى المغادرة فورًا كلما أمكن، في ظل تزايد التوترات السياسية والأمنية في البلاد.

تحذير فرنسي رسمي بسبب تصاعد المخاطر في إيران

وقالت الخارجية الفرنسية إن القرار يأتي نتيجة التطورات الأخيرة في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات الداخلية المستمرة، والتوترات الإقليمية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل الوضع في إيران غير مستقر ويشكل خطورة على المواطنين الأجانب.

نصائح للرعايا الفرنسيين المتواجدين في إيران

وحثت الوزارة المواطنين الفرنسيين على تجنب السفر غير الضروري داخل إيران، الابتعاد عن التجمعات والمظاهرات التي قد تتحول إلى أعمال عنف، متابعة التعليمات الرسمية للسفارة الفرنسية في طهران، والبقاء على اتصال دائم مع السلطات الفرنسية لمتابعة التطورات الأمنية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو والاستخبارات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى، مع مراقبة دقيقة للتطورات في إيران تحسبًا لأي رد فعل محتمل على تحركات الولايات المتحدة.

استنفار إسرائيلي شامل لمواجهة أي سيناريو إيراني



وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الاستنفار يشمل سلاح الجو والاستخبارات ووحدات المراقبة والمعدات الدفاعية، في خطوة تهدف إلى الاستعداد لمواجهة أي رد محتمل من طهران وحماية الأراضي الإسرائيلية من أي تهديد مباشر.

إسرائيل تتوقع عملية أمريكية قريبة ضد إيران



فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن التقديرات العسكرية والاستخباراتية تشير إلى احتمال تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية ضد إيران قريبًا، ما دفع تل أبيب إلى رفع مستوى الاستعدادات لكافة القوات العسكرية والاستخباراتية.

