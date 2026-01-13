استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي والاستخبارات بالتزامن مع تهديد ترامب بضرب إيران

18 حجم الخط

إيران، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو والاستخبارات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى، مع مراقبة دقيقة للتطورات في إيران تحسبًا لأي رد فعل محتمل على تحركات الولايات المتحدة.

استنفار إسرائيلي شامل لمواجهة أي سيناريو إيراني

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الاستنفار يشمل سلاح الجو والاستخبارات ووحدات المراقبة والمعدات الدفاعية، في خطوة تهدف إلى الاستعداد لمواجهة أي رد محتمل من طهران وحماية الأراضي الإسرائيلية من أي تهديد مباشر.

إسرائيل تتوقع عملية أمريكية قريبة ضد إيران

فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن التقديرات العسكرية والاستخباراتية تشير إلى احتمال تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية ضد إيران قريبًا، ما دفع تل أبيب إلى رفع مستوى الاستعدادات لكافة القوات العسكرية والاستخباراتية.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين واشنطن وطهران، خاصة بعد الاحتجاجات الداخلية في إيران وتصريحات المسؤولين الأمريكيين عن احتمالية استخدام القوة لتقييد التهديدات الإيرانية، ما يجعل المشهد العسكري والإقليمي في المنطقة شديد الحساسية في الوقت الحالي.

يأتي هذا فيما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تصعيدية شديدة اللهجة إلى المحتجين في إيران، متهمًا السلطات الإيرانية بالوقوف خلف عمليات قتل المتظاهرين، ومؤكدًا أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيواجهون عواقب قاسية، في وقت تشهد فيه إيران اضطرابات داخلية متصاعدة وضغوطًا دولية متزايدة.

وقال ترامب في رسالته للمحتجين: «من يقتلونكم سيدفعون الثمن باهظًا»، داعيًا المتظاهرين إلى توثيق وحفظ أسماء من تورطوا في قتلهم.

