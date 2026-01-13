الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني: قدراتنا الدفاعية جاهزة لمواجهة أي مغامرة إسرائيلية

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يرد على التقديرات الإسرائيلية، فيتو
18 حجم الخط

إيران، رد الحرس الثوري الإيراني على ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية بشأن تقديرات في تل أبيب تشير إلى احتمال توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية لإيران، مؤكدًا أن القدرات الدفاعية الإيرانية في حالة جاهزية كاملة.

الحرس الثوري الإيراني: جاهزون لأي سيناريو

وقال الحرس الثوري في بيان إن القوات الإيرانية تمتلك جهوزية عالية على المستويين الدفاعي والعملياتي، وإنها تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، مشددًا على أن أي تحرك عدائي سيُقابل برد مباشر.

الحرس الثوري الإيراني وتحذير واضح من “أي مغامرة عسكرية”

وأكد البيان أن إيران سترد بحسم على أي مغامرة أو عدوان، محذرًا من أن أي هجوم سيترتب عليه تداعيات واسعة وغير محسوبة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا التصريح في سياق تصعيد متبادل في التصريحات والتهديدات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بعد حديث إعلام إسرائيلي عن تقديرات توجيه ضربة أمريكية لطهران، وما تبع ذلك من رفع مستويات التأهب في إسرائيل.

هذه الرسائل المتبادلة تعكس حالة توتر غير مسبوقة، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز الردع وإرسال إشارات جاهزية، في وقت تترقب فيه المنطقة أي تطور قد يدفع الأمور نحو مواجهة مفتوحة.

وأعلن البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي الأمريكي عقد اجتماعًا اليوم لمناقشة تطورات الملف الإيراني، دون حضور الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تعكس التركيز على تقييم الخيارات والسياسات قبل أي تصريحات رسمية بشأن طهران.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث عن إيران في خطاب متوقع الليلة، متوقع أن يغطي موقف الولايات المتحدة من الاحتجاجات الداخلية في طهران والسياسات الأمريكية تجاه التهديدات الإيرانية، إضافة إلى الرد على أي تحركات خارجية قد تؤثر على الأمن القومي الأمريكي ومصالح واشنطن في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرس الثوري الإيراني هيئة البث الاسرائيلية ترامب الرئيس الأمريكى تل أبيب القدرات الدفاعية الإيرانية القوات الايرانية الولايات المتحدة إسرائيل

مواد متعلقة

البيت الأبيض: ترامب يتحدث عن إيران الليلة

ترامب فى رسالة تشجيع على احتجاجات إيران: استمروا المساعدة قادمة بالطريق

ترامب مهددا النظام الإيراني: من يقتل المتظاهرين سيدفع ثمنًا باهظًا

إسرائيل تحذر واشنطن: إيران تحاول كسب الوقت لتجنب ضربة أمريكية
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

فيتو تكشف في عددها الجديد، "ناس مصر.. وأهل إيجيبت"

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

9 قرارات مهمة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اليوم

مايكل كاريك مدير فنيا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

"التموين": طرح زيوت الطعام بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

رسالة مؤثرة من زاهي حواس للدولة (فيديو)

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

يسري جبر: السيدة زينب حملت صفات سيدنا النبي ﷺ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية