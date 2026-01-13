الحرس الثوري الإيراني: قدراتنا الدفاعية جاهزة لمواجهة أي مغامرة إسرائيلية

18 حجم الخط

إيران، رد الحرس الثوري الإيراني على ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية بشأن تقديرات في تل أبيب تشير إلى احتمال توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية لإيران، مؤكدًا أن القدرات الدفاعية الإيرانية في حالة جاهزية كاملة.

الحرس الثوري الإيراني: جاهزون لأي سيناريو

وقال الحرس الثوري في بيان إن القوات الإيرانية تمتلك جهوزية عالية على المستويين الدفاعي والعملياتي، وإنها تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، مشددًا على أن أي تحرك عدائي سيُقابل برد مباشر.

الحرس الثوري الإيراني وتحذير واضح من “أي مغامرة عسكرية”

وأكد البيان أن إيران سترد بحسم على أي مغامرة أو عدوان، محذرًا من أن أي هجوم سيترتب عليه تداعيات واسعة وغير محسوبة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا التصريح في سياق تصعيد متبادل في التصريحات والتهديدات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بعد حديث إعلام إسرائيلي عن تقديرات توجيه ضربة أمريكية لطهران، وما تبع ذلك من رفع مستويات التأهب في إسرائيل.

هذه الرسائل المتبادلة تعكس حالة توتر غير مسبوقة، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز الردع وإرسال إشارات جاهزية، في وقت تترقب فيه المنطقة أي تطور قد يدفع الأمور نحو مواجهة مفتوحة.

وأعلن البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي الأمريكي عقد اجتماعًا اليوم لمناقشة تطورات الملف الإيراني، دون حضور الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تعكس التركيز على تقييم الخيارات والسياسات قبل أي تصريحات رسمية بشأن طهران.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث عن إيران في خطاب متوقع الليلة، متوقع أن يغطي موقف الولايات المتحدة من الاحتجاجات الداخلية في طهران والسياسات الأمريكية تجاه التهديدات الإيرانية، إضافة إلى الرد على أي تحركات خارجية قد تؤثر على الأمن القومي الأمريكي ومصالح واشنطن في المنطقة.

