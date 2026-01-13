نزاع على شارع يكتب الفصل الأخير في حياة مزارع بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية، حيث لقي مزارع مصرعه متأثرًا بإصابته بجرح نافذ، على خلفية خلافات قديمة نشبت بين شقيقين بمركز أولاد صقر.

ثمانية أشهر من التوتر تنفجر في لحظة.. طعنة تنهي حياة مزارع بأولاد صقر

وتلقى الأجهزة الأمنيةبالشرقية إخطارًا من مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول شخص يُدعى«محمد.إ.ح»، 40 عامًا، يعمل مزارعًا، مصابًا بجرح نافذ، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز أولاد صقر، أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات مستمرة منذ نحو 8 أشهر بين شقيقين، هما «عرفة.إ.ع»، 52 عامًا، وشقيقه الأصغر «إبراهيم»، 40 عامًا، والمقيمان بعزبة راشد التابعة لقرية الشوافين، بسبب نزاع على شارع بينهما.

تصادف تجدد المناوشات بين الشقيقين في ذلك اليوم

وأضافت التحريات أنه أثناء قيام المجني عليه بزيارة أحد الطرفين، تصادف تجدد المناوشات بين الشقيقين في ذلك اليوم، وتطورت إلى مشاجرة، تدخل خلالها «عاطف.أ. ر.ج»، 20 عامًا، نجل شقيقة الشقيقين، وقام بطعن المجني عليه، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

ضبط مرتكب الجريمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما جرى التحفظ على الشقيقين، وتم إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

