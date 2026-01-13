الخارجية الروسية: الغرب يشن حربا هجينة ضد موسكو

18 حجم الخط

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء: أن الدول الغربية تشن حربا هجينة شاملة ضد روسيا لبسط هيمنتها العالمية بأي ثمن.

زاخاروفا: الغرب يشن حربا هجينة شاملة ضد روسيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية:"في الواقع، نحن نشهد حربا هجينة شاملة موجهة ضد روسيا، ويمثل الصراع في أوكرانيا ساحة معركة نشطة في هذه المواجهة".

زاخاروفا: الهدف النهائي من هذه الحرب هو الحفاظ على هيمنة الغرب العالمية

وأضافت زاخاروفا: "الهدف النهائي من هذه الحرب هو الحفاظ على هيمنة الغرب العالمية بأي ثمن".

وأوضحت زاخاروفا أن هدف روسيا، كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا، هو ضمان أمن روسيا وسيادتها.

وأكدت ماريا زاخاروفا، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعيقان المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمة الأوكرانية بشكل ممنهج.

زاخاروفا: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعرقلان الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية

وجاء ذلك خلال ردها على أسئلة في ندوة عبر الإنترنت لجمعية دولية للتحقق من الحقائق، قالت فيها: "تعمد بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى عرقلة الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية بشكل منهجي.

فمجرد احتمال تحقيق السلام يُعتبر من قبل النخب الحاكمة في هذه الدول وبيروقراطيتها تهديدا لهيمنتهم العالمية الآفلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.