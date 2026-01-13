الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع داخل كافيه شهير بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم، من إخماد حريق هائل اندلع في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة سيدي جابر على طريق الكورنيش، وتحديدًا في المنطقة المجاورة لنادي المعلمين، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

​تفاصيل الواقعة



​تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المنشآت السياحية (كافيه) بجوار نادي المعلمين.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

​السيطرة على النيران



وفرضت قوات الإطفاء طوقًا أمنيًا حول موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى النوادي والمنشآت المجاورة، خاصة مع وجود رياح ونشاط في حركة الهواء على طريق الكورنيش. ونجح رجال الإطفاء في محاصرة النيران وإخمادها بشكل كامل، تلاها إجراء عمليات التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



​الخسائر والتحقيقات

​وبالفحص الأولي، تبين أن الحريق أسفر عن تلفيات مادية جسيمة بمحتويات الكافيه، فيما أكدت التقارير الطبية الميدانية عدم وجود أي إصابات بين العاملين أو رواد المنطقة.

​وباشرت الأجهزة المختصة معاينة الموقع للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.