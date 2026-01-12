الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

18 حجم الخط

أعلن المتحدث باسم العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور الأنوني أن دول الاتحاد تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران.

قائمة المنظمات إرهابية

وقال الأنوني، وفقا لوكالة ريا نوفوستي: "نحن بصدد إعداد مقترح لفرض عقوبات أشد. وفيما يتعلق بالتصنيف في قائمة المنظمات إرهابية تجري مباحثات سرية بين الدول الأعضاء، والإجراءات جارية. لا يمكنني الخوض في التفاصيل بهذا الشأن. ولكن وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالعقوبات، يجب أن يتخذ مثل هذا القرار بالإجماع من قبل الدول الأعضاء".

وبدورها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وعرضت وزارة الخارجية الإيرانية أمام السفراء فيديوهات العنف المسلح لمثيري أعمال الشغب في إيران، وطالبت السفراء بنقل الصورة بشكل مباشر إلى بلادهم والتراجع عن دعم المتظاهرين.

وأعربت الخارجية عن رفض طهران لأي شكل من أشكال الدعم السياسي والإعلامي لمثيري الشغب وتعتبره تدخلا علنيا في الأمن الداخلي.

بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة. وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي.

وتحدثت الأنباء عن وقوع إصابات وقتلى في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

وردا على ذلك خرجت اليوم الاثنين مسيرات في مختلف مدن إيران دعما للنظام الإيراني.

