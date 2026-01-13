18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بـمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمدخنة مطعم بمنطقة أرض الجنينة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

السيطرة على حريق مدخنة مطعم بشبرا الخيمة دون إصابات

وكان اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط المكان حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

السيطرة على حريق بالقليوبية

وكشفت المعاينة الأولية لحريق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أن الحريق نشب بمدخنة المطعم، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

