الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الصدمة تسببت في إصابته بنزيف بالمخ، نجل طبيب الشرقية يكشف تفاصيل استيلاء أشقائه على أموال والدهم

عمر عبد الغني نجل
عمر عبد الغني نجل طبيب السعودية،فيتو
18 حجم الخط

كشف نجل طبيب مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية تفاصيل واقعة استيلاء بعض  أشقائه على أموال وممتلكات والده داخل مصر، بعد سنوات طويلة قضاها الطبيب في العمل بالخارج، في قضية إنسانية أثارت تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا ملحوظًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

اليوم، انطلاق انتخابات أطباء الشرقية بمشاركة 18 ألف طبيب تحت إشراف قضائي

والده ووالدته الراحلة عملا معًا لسنوات طويلة في السعودية

وقال عمر عبد الغني، صيدلي يبلغ من العمر 30 عامًا ونجل الطبيب محمد عبد الغني قاسم: إن والده ووالدته الراحلة عملا معًا لسنوات طويلة في المملكة العربية السعودية وكانا يدخران أموالهما بشكل مشترك، قبل إرسال مبالغ مالية كبيرة إلى مصر جرى استثمارها في شراء برج سكني، تم بيعه لاحقًا، ثم إعادة توظيف العائد في شراء قطعتين من الأراضي.

أرسل لاحقًا مبالغ مالية إضافية إلى نجله الأكبر

وأوضح أن والده أرسل مبالغ مالية إضافية إلى نجله الأكبر، الذي تولى بناء برجين سكنيين على قطعتي الأرض، بموجب توكيل رسمي حرره له والده لإنهاء الإجراءات القانونية والإدارية، إلا أنه – بحسب روايته – استغل هذا التوكيل في التصرف بالبيع لحسابه الشخصي، وبيع عدد من الوحدات السكنية دون علم أو موافقة والده.

<span style=
طبيب يستغيث من المملكة العربية السعودية،فيتو

وأضاف أن والده تزوج بعد وفاة زوجته مرتين، وأنجب طفلًا من زوجة وطفلة من أخرى قبل الانفصال عنهما، واصفًا ما جرى بأنه «واقعة مؤلمة وصادمة»، خاصة مع امتداد الخلاف إلى أطراف داخل العائلة.

الأزمة تركت آثارًا سلبية جسيمة على الحالة الصحية والنفسية لوالده

وناشد عمر عبد الغني أشقاءه بالتحلي بالضمير والعودة إلى الحق، مطالبًا بإعادة الأموال إلى والده، الذي قضى ما يقرب من 30 عامًا في الغربة لتأمين مستقبل أبنائه، مؤكدًا أن الأزمة تركت آثارًا سلبية جسيمة على الحالة الصحية والنفسية لوالده.

الصدمة تسببت في إصابته بنزيف بالمخ مرتين

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبد الغني قاسم، طبيب استشاري مصري مقيم بالسعودية، في تصريحات خاصة، إنه تعرض – على حد قوله – لخيانة من بعض أبنائه، تمثلت في الاستيلاء على كامل أمواله وممتلكاته داخل مصر، مؤكدًا أن الصدمة تسببت في إصابته بنزيف بالمخ مرتين.

وأوضح الطبيب أنه أمضى نحو 30 عامًا في العمل بالخارج، سعى خلالها لتوفير حياة كريمة لأبنائه، مشيرًا إلى أنه تكفل بتعليمهم في جامعات خاصة، ووفّر لهم سيارات وممتلكات، دون تقصير في الدعم المادي.

جميع ممتلكاته داخل مصر، خاصة بمدينة الزقازيق وتولى الإنفاق عليه وعلى أسرته لسنوات 

وأضاف أنه أوكل إلى نجله الأكبر إدارة جميع ممتلكاته داخل مصر، خاصة بمدينة الزقازيق، وتولى الإنفاق عليه وعلى أسرته لسنوات طويلة رغم عدم انتظامه في العمل، مؤكدًا – بحسب قوله – أن ممتلكات تُقدَّر بملايين الجنيهات جرى التصرف فيها دون علمه، ودون تحويل أي عائد مالي إلى حسابه الشخصي.

امتلاكه مستندات رسمية وتحويلات مالية موثقة

وأشار إلى امتلاكه مستندات رسمية وتحويلات مالية موثقة، من بينها بيانات آخر راتب حصل عليه قبل تفجر الأزمة، لافتًا إلى أنه حاول حل النزاع وديًا عبر تدخل عدد من أفراد العائلة، ومشايخ من الأزهر الشريف، الذين أكدوا – وفق روايته – أحقيته في أمواله، إلا أن محاولات الصلح لم تُكلل بالنجاح.

يتعرض لبلاغات كيدية وتهديدات حال عودته إلى مصر، مطالبًا بتوفير الحماية

واختتم الطبيب تصريحاته بمناشدة الجهات المعنية التدخل لحمايته واسترداد حقوقه، مؤكدًا أنه يتعرض لبلاغات كيدية وتهديدات حال عودته إلى مصر، مطالبًا بتوفير الحماية القانونية ووضع حد لما وصفه بـ«الظلم الأسري».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مأساة طبيب مصري بالسعودية طبيب مصري في السعودية نجل طبيب السعودية حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ضبط قائد ميكروباص سمح لشخص بالجلوس على سقف السيارة أثناء سيرها بالتجمع

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ويوجه بخطة لإنشاء حمامات عمومية

القاهرة تعلن استقبال العروض الفنية والمالية لإنشاء شلتر

معتمد جمال يطلب تقريرًا طبيًا عن رباعي الزمالك

درة تحتفل بعيد ميلادها وتستعد لموسم فني مزدحم
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

المزيد
الجريدة الرسمية