درة تحتفل بعيد ميلادها وتستعد لموسم فني مزدحم

احتفلت الفنانة درة بعيد ميلادها في أجواء خاصة جمعتها بزوجها، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهرت خلالها بجوار تورتة عيد ميلادها، في لقطات عكست حالة من السعادة والهدوء والانسجام.

رسالة درة في عيد ميلادها

ووجهت الفنانة درة رسالة عميقة ومؤثرة علّقت بها على الصور، كتبت فيها:«عيد ميلادي يُذكّرني بالمسافة التي قطعتها في حياتي، وبكمّ الأشياء التي ما زالت تنتظرني لأكتشفها. أنا ممتنّة لهذه الحياة، رغم نقائصها، وممتنّة لفرصة جعلها أفضل»، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

إطلالة راقية لدرة في عيد ميلادها

ولفتت درة الأنظار بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة الراقية، عكست ذوقًا متفردًا وحسًا عاليًا بالتفاصيل، لتحصد إشادات واسعة من جمهورها ومحبيها، الذين أثنوا على حضورها الهادئ وقدرتها المستمرة على الظهور برقيّ يعبّر عن شخصيتها الفريدة.

درة في دراما رمضان بمسلسل «علي كلاي»

على الصعيد الفني، تستعد درة للمشاركة في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل علي كلاي، الذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: طارق الدسوقي، انتصار، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، رحمة محسن، سارة بركة، محمد ثروت، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، عمر رزيق، المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي).

حضور سينمائي متنوع لدرة سينمائيًا

وتشارك درة في فيلم «الست لما» إلى جانب يسرا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من بينهم: ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين، الفيلم من تأليف مصطفى بدوي وكيرو أيمن، وإخراج خالد أبو غريب.

كما تظهر درة كضيف شرف في فيلم «الملحد» الذي طُرح مؤخرًا بدور العرض السينمائي، بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

