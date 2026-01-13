القاهرة تعلن استقبال العروض الفنية والمالية لإنشاء شلتر

18 حجم الخط

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عن بدء محافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى استقبال العروض الفنية والمالية للشركات المتخصصة في مجال المقاولات لمدة أسبوع، لإنشاء مبنى شلتر ليكون مأوى للكلاب الضالة لتحصينهم وتطعيمهم داخل تلك المنشأة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع الذى تم إقراره حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، سيقام على الأرض التى تم تخصيصها له بشرق الأتوستراد وفق الشروط والمواصفات والرسومات الهندسية والإنشائية المعلن عنها بإدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بالمحافظة.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وأشار إلى أن تخصيص قطعة أرض على مساحة ٢٨٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين يهدف إلى إقامة مكان لإيواء الكلاب الضالة (شلتر) بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

وأكد محافظ القاهرة على أن الشلتر سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلترز الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج.

