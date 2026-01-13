الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القاهرة تعلن استقبال العروض الفنية والمالية لإنشاء شلتر

الكلاب، فيتو
الكلاب، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عن بدء محافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى استقبال العروض الفنية والمالية للشركات المتخصصة في مجال المقاولات لمدة أسبوع، لإنشاء مبنى شلتر ليكون مأوى للكلاب الضالة لتحصينهم وتطعيمهم داخل تلك المنشأة.

بيطرى القاهرة: شلتر التبين سيكون مزارا سياحيا وفتح باب التبني لكلاب الشوارع بعد تحصينها

بعد زيادة المساحة، تفاصيل جديدة لأول شلتر حكومي للكلاب الضالة في القاهرة

 وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع الذى تم إقراره حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، سيقام على الأرض التى تم تخصيصها له بشرق الأتوستراد وفق الشروط والمواصفات والرسومات الهندسية والإنشائية المعلن عنها بإدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بالمحافظة.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وأشار  إلى أن تخصيص قطعة أرض على مساحة ٢٨٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين يهدف إلى إقامة مكان لإيواء الكلاب الضالة (شلتر) بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

وأكد محافظ القاهرة على أن الشلتر سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلترز الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الرفق بالحيوان الطب البيطرى بالقاهرة إيرادات إيواء الكلاب الضالة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى بالقاهرة

مواد متعلقة

حملة عاجلة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار بالبحيرة

حملة ضد السعار في دمياط، إنشاء أول شلتر علمي لإيواء الكلاب الضالة خارج الكتل السكنية

قنا تضع حدا لمخاطر الكلاب الضالة بإنشاء الـ"شلتر"
ads

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية