استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بـ ميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ التى تؤدي لإضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

ولفت إلى المتابعة المستمرة للموقع الالكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات المحتملة والذى يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

فيما تهيب محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

اضطراب حركة الملاحة البحرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظ كفر الشيخ

الجريدة الرسمية