بعد تحذيرات الأرصاد، محافظة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة اليوم

18 حجم الخط

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لاستمرار سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

وشدد على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كلًا من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، بضرورة توعية المواطنين، والأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا علي التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الخط الساخن رقم 114 والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ.

ويأتي ذلك بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية بما وصفته بـ"ليلة ماطرة بامتياز" على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.



وأشارت إلى المناطق المعرضة لسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة اليوم الجمعة هي: “الضبعة- سيدي عبد الرحمن - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - شمال الدقهلية - دمياط”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.