محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة كفرالشيخ
جامعة كفرالشيخ
أكد الدكتور إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على توفير أجواء امتحانية هادئة ومستقرة نفسيًا، تعكس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب، موضحًا أن الامتحانات تُجرى وفق معايير دقيقة تهدف إلى قياس حقيقي لمستوى التحصيل العلمي دون أي ضغوط

 

وتفقد القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، حيث تفقد لجان امتحانات كلية الذكاء الاصطناعي، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتطبيق الضوابط المنظمة لها بما يضمن حقوق الطلاب، ورافقة خلال الجولة، الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر مدحت، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتور محمود ياسين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، إلى أهمية التواصل المباشر مع الطلاب داخل اللجان، والاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو شكاوى، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تتابع عن كثب جميع مراحل العملية الامتحانية، بدءًا من انعقاد اللجان وحتى أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بما لمسه من التزام وانضباط داخل لجان الامتحانات، مثمنًا الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس والملاحظون والعاملون بالكنترولات، لافتًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع الامتحانات لضمان سرعة إعلان النتائج مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والجودة.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن الجامعة تطبق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية بكل حسم، ولن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات، مؤكدًا أن الحفاظ على العدالة والشفافية مسؤولية لا تقبل التهاون.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور أماني شاكر أن الكلية اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام الامتحانات داخل اللجان والكنترولات، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب، مشيرة إلى التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية لضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور تامر مدحت أن كلية الذكاء الاصطناعي وفّرت كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الامتحانات، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى حرص أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري على دعم الطلاب وتذليل أي معوقات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

الذكاء الاصطناعي امتحانات الفصل الدراسى خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الذكاء الاصطناعي

