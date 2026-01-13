الثلاثاء 13 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب الشهادة الابتدائية بالقاهرة عن امتحان العربى: سهل وبسيط (فيديو)

امتحانات الصف السادس
امتحانات الصف السادس الابتدائى، فيتو
أدى طلاب الصف السادس الابتدائى اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة العربية.

مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم المنوفية يستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية

وكشف طلاب وطالبات مدرسة الليثى الخاصة  بإدارة دار السلام التعليمية، أن الامتحان كان سهلا والوقت كان كافيا، وقطعة النحو كانت فى مستوى الطالب المتوسط.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات

 

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي إطار الحرص على السلامة الصحية للطلاب، تم توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما شددت الدكتورة  همت أبو كيلة على مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تهيئة اللجان المناسبة لهم فى الأدوار الأرضية، وتطبيق كافة التيسيرات المقررة وفق اللوائح والقواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في مناخ إنساني وتربوي عادل.

