الإثنين 12 يناير 2026
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم القاهرة تنشر نماذج البوكليت في اللغة الألمانية للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت في مادة اللغة الألمانية كلغة أولى، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ لطلاب الشهادة الإعدادية.

 

محافظ أسيوط يطمئن على انتظام امتحانات صفوف النقل ووضوح الأسئلة للطلاب (فيديو)

رئيس جامعة المنوفية يتفقد الانضباط داخل لجان امتحانات كلية طب الأسنان

امتحانات الشهادة الاعدادية

وتهدف هذه النماذج إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحان وطبيعة الأسئلة، بما يسهم في تحقيق أفضل استعداد ممكن لهم.

 

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
 

