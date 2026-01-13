الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب الثاني الإعدادي بالقاهرة عن امتحان الإنجليزي: سهل ومن المنهج (فيديو)

امتحانات،فيتو
امتحانات،فيتو
18 حجم الخط

أدى طلاب الصف الثانى الاعدادى اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة الانجليزية.

بسبب حريق في المبنى، إلغاء امتحانات الفترة الأولى بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

تأخير مواعيد امتحانات جميع المراحل الدراسية في البحيرة اليوم بسبب حالة الطقس

وكشف طلاب إدارة دار السلام التعليمية، أن الامتحان كان سهلا ومن داخل المنهج والوقت كان كافيا، بينما اشتكى أحدهم من صعوبة " dialoge".

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي إطار الحرص على السلامة الصحية للطلاب، تم توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما شددت الدكتورة  همت أبو كيلة على مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تهيئة اللجان المناسبة لهم فى الادوار الأرضية، وتطبيق كافة التيسيرات المقررة وفق اللوائح والقواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في مناخ إنساني وتربوي عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقاهرة الدكتورة همت أبو كيلة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

مواد متعلقة

مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

آخر توجيهات «تعليم القليوبية» بشأن استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم المنوفية يستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية

ads

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية