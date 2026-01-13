"نجوم الدراما المصرية" على مائدة مكتبة المستقبل الخميس

18 حجم الخط

تنظم مكتبة المستقبل في الخامسة من مساء بعد غد الخميس، ١٥ يناير الجاري، ندوة بعنوان "نجوم الدراما المصرية، الكاتب والسيناريست كرم النجار"، يدير الندوة الناقد والكاتب عمر توفيق، ذلك برعاية الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة.

قال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل إن محاور الندوة تدور حول دراما كرم النجار البدايات والتطور، تغيرات المجتمع المصري في دراما كرم النجار، اساليب الكتابة داخل اعمال كرم النجار، نماذج مختارة من أعماله

أشار فؤاد عدلى إلى أن المخرج والسيناريست المصري كرم النجار هو شخصية فنية بارزة، اشتهر بأعماله الدرامية والسينمائية التي تناولت قضايا اجتماعية وسياسية، من أشهرها مسلسل "الرقص على سلالم متحركة" وفيلم "الصرخة"، وقد رحل عن عالمنا في أكتوبر 2021، تاركًا وراءه مسيرة فنية حافلة بالإنتاج.

مكتبة مصر الجديدة

وتعد مكتبة مصر الجديدة من المكتبات المهمة والقديمة، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للمكتبة عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

