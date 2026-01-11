افتتاح أحدث سفارات مكتبة الإسكندرية للمعرفة في جامعة السويس

18 حجم الخط

افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف حنيجل؛ رئيس جامعة السويس، سفارة معرفة جديدة تابعة لمكتبة الإسكندرية في جامعة السويس.

وذلك بحضور كل من الدكتور محمد سليمان القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور شريف فهمي نائب رئيس جامعة السويس للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشاهد وكيل كلية التجارة ومدير وحدة المكتبة الرقمية ومنسق إنشاء سفارة المعرفة بجامعة السويس، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف فراج المشرف على إدارة سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية، والكاتب الصحفي علاء عبد الهادي المستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد زايد إن سفارة المعرفة التابعة لـ مكتبة الإسكندرية بجامعة السويس هي السفارة رقم (31) في سلسلة السفارات التي تنشئها مكتبة الاسكندرية داخل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والدولية والتكنولوجية في شتي ربوع مصر، فضلًا عن السفارات التي تم تدشينها داخل بعض الهيئات والمؤسسات المصرية، وكذلك سفارة المعرفة التي افتتحتها المكتبة داخل المكتب الثقافي المصري بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور زايد أن مكتبة الإسكندرية تتخذ من التطور المذهل لتطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سبيلًا لكسر حاجز المسافات بين مقر المكتبة بالإسكندرية وباقي الجامعات المصرية لتسهيل توصيل المعلومات والمصادر المعرفية لإمداد المجتمع العلمي والثقافي بجميع ما تحتويه مكتبة الاسكندرية من موارد ثقافية وعلمية ومعرفية غير محدودة، ومن أبرزها عدد لا نهائي من المصادر المعلوماتية المرئية والمسموعة والمتوفرة في صورة رقمية، وقواعد بيانات دولية للأبحاث العلمية التطبيقية والنظرية، وعدد هائل من المحاضرات والندوات وورش العمل والحفلات التي تبث بثًا مباشرًا داخل سفارات المعرفة عبر شبكة الإنترنت.

ولفت إلى أن سفارات المعرفة قد تم تجهيزها بتقنيةٍ تسمح ببث المحاضرات العلمية والندوات الثقافية وورش العمل التي تتم داخل الجامعة على شبكة الإنترنت الخاصة بمكتبة الاسكندرية والتي تقوم بعرضها داخل المكتبة، بل وبثها بثًا مباشر في باقي السفارات المنتشرة في كافة الجامعات بجميع المحافظات. وبذلك تصبح سفارات المعرفة ملتقى لإنتاج وبث المعرفة من وإلى جميع الجامعات المربوطة بخط ربط الإنترنت الخاص بمكتبة الإسكندرية. وعبر مدير مكتبة الإسكندرية عن أمله فى امتداد سفارات المعرفة لتشمل الجامعات الأهلية والخاصة، وأن يتبناها مجتمع رجال الأعمال.

من جانبه، قال الدكتور أشرف حنيجل؛ رئيس جامعة السويس، إن افتتاح سفارة المعرفة بجامعة السويس يأتي متسقًا مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولى العلم والمعرفة مكانة رفيعة باعتبارهما أساس النهضة والتقدم، مؤكدًا أن سفارة المعرفة تمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية، إذ تفتح أمام الطلاب والباحثين أبوابًا واسعة للوصول إلى أكبر المستودعات الرقمية وقواعد البيانات العالمية، بما يعزز قدرتهم على البحث والابتكار، ويجعل جامعة السويس شريكًا فاعلًا في مسيرة مصر نحو مجتمع المعرفة.

وأضاف أن سفارة المعرفة تعكس التكامل بين الجامعات المصرية ومكتبة الإسكندرية، حيث يتسق هذا المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف محاورها إلى بناء مجتمع معرفي قادر على الابتكار والمنافسة عالميًا، بما يعزز مكانة مصر كمنارة للعلم والثقافة في المنطقة والعالم.

وتوجه رئيس جامعة السويس بخالص الشكر والتقدير إلى مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، الذي كان له دور بارز وجهد محمود في دعم هذا المشروع حتى يرى النور اليوم، مشددًا على أن افتتاح سفارة المعرفة بجامعة السويس هو بداية لمسيرة جديدة من العلم والابتكار، نضعها بين أيدي أبنائنا وباحثينا ليكونوا صناع المستقبل، وليظل وطننا الغالي مصر منارةً للعلم والثقافة والإبداع.

وقام الدكتور أحمد سمير رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة بتقديم عرض تعريفى عن سفارة المعرفة وما تحتويه المكتبة من امكانيات لا محدودة فى خدمة الباحثين.

