الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شقة فى بولاق الدكرور

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بولاق الدكرور

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم اخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أن ماسا كهربائيا وراء حريق شب داخل غرفة للكهرباء بجوار سنتر النخيل ومدرسة الجيل الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وتواصل قوات المباحث فحص آثار الحريق فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد الذي تقوم به عقب تمكنها من إخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا، يفيد بنشوب حريق بجوار مدرسة الجيل الجديد في الحي الحادي عشر، بجوار سنتر النخيل بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين أن الحريق اندلع داخل غرفة كهرباء مدخلها خارج المدرسة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة، التحقيق.

