القبض علي عاطل تحرش بفتاة في بولاق الدكرور

ضبط عاطل، فيتو
ضبط عاطل، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل إثر قيامه بالتحرش اللفظي بفتاة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث قام بمعاكستها، وعندما نهرته انهال عليها بالشتائم، فقامت الفتاة بتحرير محضر ضد المتهم، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، واعترف بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

كان قد تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من فتاة تضرر فيه من عاطل وتتهمه بالتحرش اللفظي بها، حال سيرها بالطريق الرئيسي بدائرة القسم، وعلى الفور تم القبض عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات 

تكون عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 مفهوم التحرش 

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

بمديرية امن الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور محضر للنيابة العامة
