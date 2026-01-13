2.5 مليون مشاهدة لأغنية "الحب حالة" لـ أنغام عبر يوتيوب (فيديو)

18 حجم الخط

حققت النجمة أنغام 2.5 مليون مشاهدة بأحدث أعمالها الغنائية والتي جاءت بعنوان “الحب حالة”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث طرحتها أنغام قبل أيام قليلة.

أغنية الحب حالة

أغنية “الحب حالة” من كلمات وألحان رزام فيما تولى التوزيع والإنتاج الموسيقي المنتج العالمي تشيتشي ألارا، في تعاون هو الأول من نوعه مع أنغام.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا أملي فيك.. أبدأ معاك وأنسى اللي كان من عمري بيك.. ما أنت الوحيد اللي في حياتي ارتاحتله.. وأنا بين ايديك.. أتمنى بس أنت عليا وخدني ليك.. هعمل أنا اللي في حياتي ما هعمله.. الحب حالة جوه قلبي ماتنتهيش.. وأنا أملي فيك رجعني م الأول أعيش مين اللي قال إنك في يوم موحشتنيش.. أنا عشت ليك.. أجمل سنين من عمري وأنا قدام عينيك.. ومشيت وراك والدنيا بعدك سبتها”.

حفل أنغام في الرياض

وكانت قد أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا مميزا بالمملكة العربية السعودية، في ليلة رأس السنة، وذلك بحضور جماهيري كبير، وباقة من نجوم الموسيقى في مصر.

وظهرت أنغام في الحفل بفستان أنيق كالأميرات، وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: “أنت مين، أكتبلك تعهد” وغيرهما.

