تكريم أشرف عبد الباقي وهالة صدقي بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (صور)

كرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا في حفل الافتتاح الذي أقيم بالعين السخنة، كلا من الفنان أشرف عبد الباقي وهالة صدقى وحنان مطاوع ومنتج أفلام الرسوم المتحركة عباس بن العباس.

عرض مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا في حفل الافتتاح الفيلم القصير النادر والمرمم “السويس مدينتي” للمخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، وهو من أوائل الأفلام التي أخرجها عبد الخالق في بداية مشواره السينمائي، يضم المهرجان مسابقتين الأولى للأفلام التي لا تزيد مدتها على الـ5 دقائق والثانية للأفلام التي لا تزيد على الـ 10 دقائق.

يترأس المخرج الكبير عمر عبد العزيز لجنة تحكيم مهرجان VS-FILM، وتضم في عضويتها من مصر كلا من الفنانة شيري عادل والفنانة منال سلامة وأستاذ الرسوم المتحركة الدكتور محمد غالب ومن فرنسا المخرج جان ماري فيلنوف الذي اختير عام 2014 كأفضل مخرج في إنديانا بوليس عن فيلمه الكوميدي المؤثر الكريمة

ومن إنجلترا المخرج والسيناريست الدكتور بيتر لويد الأستاذ بالجامعة البريطانية ومن نيجيريا المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ديزموند أوفبياجيلي صاحب أول فيلم نيجيري يرشح لجائزة الأوسكار الـ93 وهو فيلم The Milkmaid المستوحي من التمرد في شمال شرق البلاد، كما حاز الفيلم علي 5 جوائز من أكاديمية السينما الأفريقية.

