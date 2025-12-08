تكريم أشرف عبد الباقي بمهرجان مصر لمسرح الطفل

18 حجم الخط

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بتكريمه بمهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس، حيث نشر عددا من الصور أثناء التكريم، ووجه الشكر لإدارة المهرجان حيث قال: “أشكر رئيس المهرجان جمال ياقوت، ومهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس على تكريمهم لي”.

من جانب آخر أكد الفنان أشرف عبد الباقي، أن الجيل القديم كان يمتلك حرية أكبر من الجيل الحالي، مشيرا إلى أن معظم الموضوعات التي كان يتم تقديمها في فترة الـ 70 والـ 60 لا يمكن طرحها الآن، وإلا ستعد "كارثة" حقيقية.



أشرف عبد الباقي: الجيل القديم كان يمتلك قدرا أكبر من الحرية

وقال عبد الباقي خلال لقائه في بودكاست مع “أبوستروف أس” إن الجيل القديم من الفنانين كان يستطيع تقديم وطرح قضايا كثيرة وخصوصا جيل الـ 70 والـ 80، موضحا: “قدم مواضيع صعبة أوي، إذا تم تقديمها اليوم هتكون كارثة، هيتقال بص اللبس بص الموضوع، هما بيتناقشوا في ايه؟”

وطرح أشرف عبد الباقي مثالا على ذلك بالفنان والكوميديان الكبير إسماعيل ياسين في فترة الـ 50، حيث قدم فيلما عن التحول الجنسي في "الآنسة حنفي"، مشيرا:" عمل راجل اتحول بقي ست ده لو اتقدم النهارده هيكون موضوع شائك جدا".

وأضاف: “كان عندهم الحرية أنهم يطرحوا ده، أو واحد مات ومش عارف هيدخل النار أو الجنة ده برضوا صعب جدا يطرح النهارده بدون إثارة حالة من الجدل”.

وأشار عبد الباقي إلى الراقصات التي اعتادت الرقص والأداء خلف فريد الأطرش وغيره العديد من الفنانين، مؤكدا أنه إذا تم تقديم استعراض بهذا الشكل اليوم سيتم انتقاده بشكل واسع.

وأكد أشرف عبد الباقي أن هذه الحرية تكمن كذلك في طريقة لبسهم على البحر، وحتي في الأوقات العادية في حياتهم، موضحا: “أنا مش بقول إن ده صح أو غلط، إنما كان في مساحة لطرح الأفكار وعرضها ومناقشتها”.

