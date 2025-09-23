طرح فيلم برشامة لهشام ماجد في هذا الموعد

قررت الشركة المنتجة لفيلم برشامة الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد طرحه بدور العرض السينمائية بداية شهر ديسمبر المقبل.

وكان قد انتهى المخرج خالد دياب ووحدة المونتاج المسئولة عن فيلم برشامة، بطولة الفنان هشام ماجد من مونتاج مشاهد العمل، تجهيزا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وانتهى الفنان هشام ماجد من تصوير أحداث فيلم “برشامة”، الذي يقوم ببطولته مع الفنانة ريهام عبد الغفور وباسم سمرة.

وتم تصوير العمل ببعض الأماكن العامة بالقاهرة وداخل مدينة الإنتاج الإعلامي، واستغرق قرابة الستة أسابيع متتالية.

ويجسد هشام ماجد خلال أحداث العمل شخصية طالب بالثانوية العامة، يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسا على عقب.

أبطال فيلم برشامة

ويشارك في العمل بجانب هشام ماجد وريهام عبد الغفور كل من: باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

وعرض لـ هشام ماجد في النصف الأول من رمضان مسلسل أشغال شقة جدًا، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذى يدخلهما في العديد من الأزمات، حيث جسد هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبد الرحيم، فيما تقمصت أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.

