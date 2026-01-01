انطلاقًا من ملف فيتو "حكومة ابن بطوطة"، عبد المنعم إمام يوجه سؤالا برلمانيا عن سفريات الوزراء

18 حجم الخط

وجه عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، عن تكلفه سفريات الوزراء، ومدى أهميتها القصوى، وطرق توفير تمويلها.

جاء ذلك انطلاقًا من الملف الذي نشرته فيتو في عدد الورقي بعنوان "حكومة ابن بطوطة.. سفريات وزراء مدبولي خلال 2025".

ووجه عبد المنعم إمام، الشكر لجريدة فيتو على ما وصفه بالجهد المميز، بشأن ملف سفريات وزراء الحكومة.

إشادة برلمانية بملف فيتو عن سفريات الوزراء

وقال النائب: جهد لا يحتاج إلى تعليق سوى أن يوضع جنبًا إلى جنب مع القرار السابق للدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تدابير ترشيد الانفاق بالجهات الداخلة بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية.

قرارات الحكومة بشأن تقليص سفريات الوزراء

وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على: "قررت الحكومة تقليص نفقات السفر للخارج بشكل كبير، حيث يجب أن يقتصر السفر على المهام الرسمية الأساسية فقط، وأكدت الحكومة أن السفر سيقتصر على الوفود الرسمية ذات الضرورة القصوى، ووفقًا للتوجيهات، لا يمكن تنفيذ أي سفر للخارج، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.



تفاصيل ملف فيتو عن سفريات الوزراء

جدير بالذكر أن "فيتو" فى عددها الورقي الجديد الصادر الثلاثاء، فتحت ملفا مهما تحت عنوان "حكومة ابن بطوطة".

حصر سفريات الوزراء في 2025

ورصدت فيتو خلال الملف بالأرقام والإحصائيات، سفريات وزيارات عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخارج خلال عام 2025.

