الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

انطلاقًا من ملف فيتو "حكومة ابن بطوطة"، عبد المنعم إمام يوجه سؤالا برلمانيا عن سفريات الوزراء

ملف فيتو عن سفريات
ملف فيتو عن سفريات الوزراء
18 حجم الخط

 وجه عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، عن تكلفه سفريات الوزراء، ومدى أهميتها القصوى، وطرق توفير تمويلها.

جاء ذلك انطلاقًا من الملف الذي نشرته فيتو في عدد الورقي بعنوان "حكومة ابن بطوطة.. سفريات وزراء مدبولي خلال 2025".

ووجه عبد المنعم إمام، الشكر  لجريدة فيتو على ما وصفه بالجهد المميز، بشأن ملف سفريات وزراء الحكومة.

إشادة برلمانية بملف فيتو عن سفريات الوزراء

وقال النائب: جهد لا يحتاج إلى تعليق سوى أن يوضع جنبًا إلى جنب مع القرار السابق للدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تدابير ترشيد الانفاق بالجهات الداخلة بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية.

قرارات الحكومة بشأن تقليص سفريات الوزراء 

وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على: "قررت الحكومة تقليص نفقات السفر للخارج بشكل كبير، حيث يجب أن يقتصر السفر على المهام الرسمية الأساسية فقط، وأكدت الحكومة أن السفر سيقتصر على الوفود الرسمية ذات الضرورة القصوى، ووفقًا للتوجيهات، لا يمكن تنفيذ أي سفر للخارج، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
 

تفاصيل ملف فيتو عن سفريات الوزراء 

 

جدير بالذكر أن "فيتو" فى عددها الورقي الجديد الصادر الثلاثاء، فتحت ملفا مهما تحت عنوان "حكومة ابن بطوطة".

حصر سفريات الوزراء في 2025

ورصدت فيتو خلال الملف بالأرقام والإحصائيات، سفريات وزيارات عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخارج خلال عام 2025.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حكومة بن بطوطة الوزراء سفريات الوزراء فيتو

مواد متعلقة

فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads