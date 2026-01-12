الإثنين 12 يناير 2026
أخبار مصر

رياح وأتربة تغطي سماء القاهرة الكبرى (فيديو وصور)

الطقس،فيتو
الطقس،فيتو
الطقس اليوم، رصدت عدسة فيتو نشاط الرياح على شوارع القاهرة الكبرى، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس شتوي بامتياز في شمال البلاد.. رعد وبرق وسقوط حبات البرد.. رياح وأتربة ورمال.. أمواج البحر المتوسط ترتفع لـ 5.5 متر.. وكاترين تسجل صفر

انخفاض بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس. 

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08
  

الجريدة الرسمية