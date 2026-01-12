الإثنين 12 يناير 2026
محافظات

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الإعدادية في العلوم والرياضيات

وكيل التعليم بالإسماعيلية
وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الإعدادية
أجرى أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد اللجان الامتحانية بمدارس إدارة الجنوب التعليمية يرافقه أحمد الشريف مدير الإدارة.   

أحياء ومدن الإسماعيلية تستقبل القافلة الدعوية للأزهر الشريف

نجاة أسرتين من انهيار جزئي لمنزل طيني بالإسماعيلية

تفقد مدرسة الشاطئ الإعدادية 

وشملت الجولة تفقد مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات، وذلك للاطمئنان على سلامة الورقة الامتحانية حيث تؤدي طالبات الصفين الاول والثاني الاعدادى الامتحانات في مادتي العلوم والرياضيات.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

التأكيد على أهمية تصحيح المواد في نفس اليوم 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على أهمية التصحيح عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة حيث شدد على مراعاة الدقة في إجراءات وأعمال الكنترول. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

التشديد على ضرورة توفير الأجواء اللازمة  لأداء الامتحانات 

واختتم وكيل الوزارة زيارته بالتشديد على ضرورة توفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات مؤكدا الاستعداد التام لانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية والمقرر انطلاقها الخميس المقبل وتستمر حتى 22 يناير الجاري.
 

تشديد إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانية، فيتو
تشديد إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانية، فيتو

 يأتي ذلك في إطار متابعة أعمال الامتحانات الخاصة بصفوف النقل للفصل الدراسي الأول، وفي إطار الحرص على ضمان سير العملية الامتحانيه بأقصى درجات الانضباط والشفافية. 

 

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على عدم ورود أي شكاوى من الامتحانات الخاصة بسنوات النقل لكافة المراحل التعليمية.   

 

كما حرص على مناقشة الطالبات حول مستوى أسئلة الامتحانات، للتأكد من عدم وجود أية شكاوى فنية، ووجه بضرورة توفير المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة وتركيز. 

 

 يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 

الجريدة الرسمية