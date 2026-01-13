الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وليد عبد اللطيف يتحدث عن مشكلة تواجه منتخب مصر أمام السنغال

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب السنغال يتميز بالقوة البدنية والسرعة، مشيرًا إلى أن الفراعنة قادر على مواجهة ذلك من خلال الانضباط التكتيكي وعدم منح المنافس المساحات.

 

اعتماد منتخب مصر على خماسي دفاعي يصعب مهمة السنغال 

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "cbc"، إن اعتماد منتخب مصر على خمسة مدافعين يصعب المهمة على لاعبي السنغال، ويدفعهم للاعتماد على الكرات الثابتة أو المهارات الفردية بدلًا من الاختراق من العمق.

وأضاف أن منتخب مصر يعاني من مشكلة واضحة في التعامل مع الكرات الثابتة، مؤكدًا أن الفريق سيخوض مواجهة السنغال بنفس الطريقة والتشكيل اللذين خاض بهما مباراة كوت ديفوار.

وأوضح عبد اللطيف أن منتخب مصر سيلعب بنفس النهج الهجومي، مشددًا على ضرورة استغلال الهجمات بشكل جيد، مع الحفاظ على الكرة وعدم فقدانها بسهولة في الحالة الهجومية، حتى لا يتعرض الفريق لهجمات مرتدة سريعة قد تشكل خطورة على المرمى.

 

منتخب مصر لا يعتمد على مهاجم صريح

وتحدث نجم الزمالك السابق عن فكر حسام حسن التكتيكي، موضحًا أن المدرب لا يعتمد على مهاجم صريح، نظرًا لأنه لا يفضل أسلوب اللعب بالكرات العرضية، وبالتالي لا يحتاج إلى وجود دائم لمهاجم داخل منطقة الجزاء.

واختتم عبد اللطيف تصريحاته بتأكيد أن الالتزام بالخطة والهدوء في بناء الهجمات سيكونان مفتاح عبور منتخب مصر لهذه المواجهة القوية أمام السنغال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر مصر السنغال منتخب السنغال وليد صلاح عبد اللطيف الزمالك

مواد متعلقة

مفاجأة هتقلب الموازين، قائد السنغال السابق يكشف توقعاته لمباراة مصر وأسود التيرانجا

منتخب مصر يصل مدينة طنجة المغربية استعدادا لمواجهة السنغال

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة السنغال بأمم إفريقيا (صور)

منتخب مصر بالقميص الأحمر والسنغال بالأخضر في نصف نهائي أمم إفريقيا
ads

الأكثر قراءة

درجات حرارة على غرار أوروبا، تحذير من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يصل إلى 5.5 متر، الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب وانتخابات هيئات مكاتبها

تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، تحذير من الرياح المثيرة للأتربة اليوم

ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

جار السوء، القبض على شخص حاول التحرش بطفلة بعد استدراجها لمنزل مهجور في العياط

ميدفيدف: جرينلاند قد تنضم إلى روسيا إذا تأخر ترامب في ضمها

مقابر جماعية وحرق جثث واغتصاب، فارون من الفاشر يروون أهوالا ترتكبها مليشيا الدعم السريع

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية