وليد عبد اللطيف يتحدث عن مشكلة تواجه منتخب مصر أمام السنغال

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب السنغال يتميز بالقوة البدنية والسرعة، مشيرًا إلى أن الفراعنة قادر على مواجهة ذلك من خلال الانضباط التكتيكي وعدم منح المنافس المساحات.

اعتماد منتخب مصر على خماسي دفاعي يصعب مهمة السنغال

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "cbc"، إن اعتماد منتخب مصر على خمسة مدافعين يصعب المهمة على لاعبي السنغال، ويدفعهم للاعتماد على الكرات الثابتة أو المهارات الفردية بدلًا من الاختراق من العمق.

وأضاف أن منتخب مصر يعاني من مشكلة واضحة في التعامل مع الكرات الثابتة، مؤكدًا أن الفريق سيخوض مواجهة السنغال بنفس الطريقة والتشكيل اللذين خاض بهما مباراة كوت ديفوار.

وأوضح عبد اللطيف أن منتخب مصر سيلعب بنفس النهج الهجومي، مشددًا على ضرورة استغلال الهجمات بشكل جيد، مع الحفاظ على الكرة وعدم فقدانها بسهولة في الحالة الهجومية، حتى لا يتعرض الفريق لهجمات مرتدة سريعة قد تشكل خطورة على المرمى.

منتخب مصر لا يعتمد على مهاجم صريح

وتحدث نجم الزمالك السابق عن فكر حسام حسن التكتيكي، موضحًا أن المدرب لا يعتمد على مهاجم صريح، نظرًا لأنه لا يفضل أسلوب اللعب بالكرات العرضية، وبالتالي لا يحتاج إلى وجود دائم لمهاجم داخل منطقة الجزاء.

واختتم عبد اللطيف تصريحاته بتأكيد أن الالتزام بالخطة والهدوء في بناء الهجمات سيكونان مفتاح عبور منتخب مصر لهذه المواجهة القوية أمام السنغال.

