منتخب مصر بالقميص الأحمر والسنغال بالأخضر في نصف نهائي أمم إفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال عن ارتداء منتخب مصر التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب السنغال الطاقم الأخضر بالكامل، في المباراة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

6 غيابات تهدد الفراعنة في نهائي كأس الأمم الأفريقية

ويواجه 6 لاعبين من منتخب مصر، خطر الغياب عن المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، حال عبور عقبة السنغال، وحصولهم على بطاقة صفراء.

ويدور الأمر حول السداسي محمد الشناوي ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد فتوح.

وحصل الرباعي رامي ربيعة ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد فتوح، على بطاقة صفراء خلال مباراة بنين، في ثمن النهائي، والتي انتهت بفوز الفراعنة 3-1.

وفي دور الثمانية للكان، حصل الثنائي محمد الشناوي وحسام عبد المجيد، على بطاقة صفراء أمام كوت ديفوار.

وتغادر بعثة منتخب مصر مدينة أغادير المغربية، في طريقها إلى مدينة طنجة، التي تستضيف مباراة الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

موعد مغادرة منتخب مصر مدينة أغادير

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الفريق سيغادر إلى مدينة طنجة في السابعة مساء اليوم الإثنين - بتوقيت المغرب - على متن طائرة، استعدادا لمواجهة السنغال يوم ١٤ يناير الجاري في مباراة الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

ملعب طنجة يستضيف لقاء مصر والسنغال

ويستضيف ملعب طنجة الكبير، مباراة مصر والسنغال في الدور قبل النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، والذي يتسع لـ 75 ألف مشجع.

حسم منتخب مصر تذكرة التأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي.

