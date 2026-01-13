طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بمكونات اقتصادية

18 حجم الخط

طريقة عمل الحليب المكثف المحلى، الحليب المكثف المحلى من المكونات الأساسية في كثير من الحلويات الشرقية والغربية.

ورغم أنه يباع بمبالغ عالية فإنه يمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة بدلًا من شرائه جاهز، وبمذاق لا يختلف كثيرًا عن المعلب ويكون أوفر اقتصاديًّا وأنقى.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الحليب المكثف المحلى.

مكونات عمل الحليب المكثف المحلى:

2 كوب حليب كامل الدسم

1 كوب سكر أبيض ناعم

ملعقة صغيرة زبدة اختياري لنعومة القوام

رشة فانيليا أو فانيليا سائلة اختياري للرائحة

طريقة عمل الحليب المكثف المحلى:

ضعي الحليب في قدر سميك القاعدة حتى لا يلتصق أو يحترق.

شغلي نار هادئة جدًّا.

أضيفي السكر وقلبي باستمرار حتى يذوب تمامًا.

اتركي الخليط يغلي ببطء مع التقليب بين الحين والآخر.

سيستغرق من 35 إلى 50 دقيقة تقريبًا.

ستلاحظين نقص حجم الحليب إلى النصف تقريبًا.

اسكبي نقطة على طبق، إذا بقيت متماسكة ولم تنتشر بسرعة فهو جاهز.

تذكرى أنه يزداد كثافة بعد أن يبرد.

أضيفي الزبدة والفانيليا مع التقليب.

اتركيه ليبرد تماما ثم احفظيه في برطمان زجاجي.

لنجاح الحليب المكثف المحلى، استخدمي نار هادئة جدا حتى لا يحترق.

قلبي من حين لآخر حتى لا يلتصق.

لا تقلقي إن كان قوامه خفيف وهو ساخن، سيزداد كثافة عند التبريد.

إذا تكونت طبقة قشرة على الوجه قومي بإذابتها بالخلط.

إن أصبح سميك جدا يمكن تخفيفه بملعقة حليب دافئ.

مدة الحفظ والتخزين، في الثلاجة من 1 إلى 2 أسبوع داخل برطمان محكم الغلق.

في الفريزر حتى 3 أشهر، وقبل الاستخدام من الفريزر اتركيه يذوب طبيعي ثم قلبيه جيدًا.

طريقة عمل الحليب المكثف المحلى من اللبن البودر

المكونات:-

1 كوب لبن بودر

½ كوب ماء ساخن

1 كوب سكر

ملعقة زبدة صغيرة

الخطوات:-

اخلطي الماء الساخن مع السكر جيدا حتى يذوب.

أضيفي الحليب البودر تدريجيا مع الخلط المستمر بالخلاط.

أضيفي الزبدة واستمري في الخفق حتى يثخن القوام.

اتركيه يبرد ثم احتفظي به في الثلاجة.

هذه الطريقة سريعة ولا تحتاج إلى غلي طويل.

طريقة سريعة لعمل الحليب المكثف المحلى في 10 دقائق فقط

تستخدم في الطوارئ

علبة قشطة

كوب لبن بودر

نصف كوب سكر بودر

ملعقتان ماء ساخن

اخلطي الجميع بالخلاط حتى يصبح سميك وناعم

يصلح للحلويات الباردة

