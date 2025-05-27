للتوفير في الميزانية، طريقة عمل الحليب المكثف المحلى فى البيت



طريقة عمل الحليب المكثف المحلى، من الوصفات التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، لأنه يدخل في عمل الكثير من الحلويات التي تباع بأسعار خيالية.

كما أن شراء الحليب المكثف المحلى جاهز أيضا سيؤثر بشكل كبير في الميزانية، لأنه غالي ومكلف.

ويدخل الحليب المكثف المحلى فى صنع أصناف من الكيك المميز بطعمه اللذيذ، وكذلك هو المكون الرئيسي في عمل الآيس كريم زي الجاهز.

طريقة عمل الحليب المكثف المحلى الأصلي

الحليب المكثف البيتي

تقدم لكي الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الحليب المكثف المحلى الأصلي، في البيت.

مقادير عمل الحليب المكثف المحلى:



كوب سكر

كوب حليب بودرة

كوب ماء

رشة فانيللا

خطوات عمل الحليب المكثف المحلى:

في قدر على النار نضع الماء والسكر وحليب البودرة، ونرش قليل من الفانيلا.

لابد من الانتباه له، لأنه عندما يغلي الحليب "يفور"، فلابد من تقليل النار، حتى يهبط ويطبخ ليغلظ قوامه.

ولأنه يحتوي على السكر يغلظ قوامه ويقل ماؤه مثل القطر (الشيرة، حتى لونه ليس أبيض كالقشدة، بل يميل للصفار، تمامًا مثل الجاهز.

وعندما يصل للقوام المعروف للحليب المحلى المركز، وتعرفين ذلك برفع القليل منه بالملعقة، بإمكانكِ أن تطفىء النار.

يوضع بوعاء مناسب، ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة.

الطريقة السريعة لعمل الحليب المكثف المحلي

ويمكن تحضير الحليب المكثف المحلى، بطريقة وخطوات سريعة وسهلة.

فقط قومي بخلط نصف كوب من اللبن البودرة ونصف كوب من السكر البودرة، وملعقة صغيرة من السمن، مع ربع كوب من الماء السخن، ويخلط الجميع في الخلاط، ليكون لدينا نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

طريقة عمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى

كيكة الحليب المكثف

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى، والذي لن يستغرق تحضيرها الدقائق المعدودة، كما أن سيعشق طعمها أطفالك الصغار بشكل خاص، كما يمكنك تقديمها لضيوفك في مختلف المناسبات.



مكونات عمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى:

4 بيضات

علبة حليب مكثف محلي

1/4 كوب زبده ذائبه

ملعقه صغيره بيكنج بودر

ملعقه صغيره فانيليا

كوب وربع دقيق

خطوات عمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى:

قومي بخفق كلا من البيض والفانيليا واللبن المكثف المحلي والزبده المذابة.

ضيفي البيكنج بودر والدقيق وامزجيهم جيدا.

احضري قالب الكيك المدهون بالزبدة والدقيق، وصبي فيه خليط الكيك.

تخبز علي درجة حرارة 190 لمدة 50 دقيقه.

بعد خروجها من الفرن تترك حتى تبرد ثم تقطع.

طريقة عمل الآيس كريم زي الجاهز، والسر في الحليب المكثف المحلى

الآيس كريم

طريقة عمل الآيس كريم في البيت، من الخطوات التي توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصة مع هذا الحر الشديد، والذي يدفع الأطفال لطلب تناول الآيس كريم طوال الوقت.





ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل آيس كريم سهل المقادير، بجميع نكهات الصيف الشهيرة، وبطعم سيخطف عقول أبنائك، كما أنه لن يكلفك الكثير.



مقادير عمل الآيس كريم لأي نكهة:

نصف كوب حليب مكثف محلى (يمكن عمله في البيت)

كوب كريم شانتيه خام بدون سكر (يمكن استبداله بكوب كريمة خفق سائلة)

كوب لبن حليب.

طريقة عمل الايس كريم

يخفق الكريم شانتيه مع كوب اللبن الحليب، بالمضرب الكهربي، ثم يضاف الحليب المكثف المحلى، والذي يمكنك تحضيره بكل سهولة في البيت.

يقلب الكريم شانتيه مع الحليب المكثف المحلى، بملعقة، ثم يضاف لها أي طعم.

يمكنك إضافة كمية من الكاكاو الخام لعمل آيس كريم شوكولاتة.

أو يضاف بسكويت اوريو مجروش، لعمل آيس كريم الاوريو الشهير.

كما يمكنك إضافة صوص الكراميل، لعمل آيس كريم الكراميل.

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