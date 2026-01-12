كأس عاصمة مصر، التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة غزل المحلة وسيراميكا

الإثنين 12 يناير 2026
كأس عاصمة مصر، تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره فريق غزل المحلة، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الإثنين باستاد المحلة، ضمن الجولة السادسة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وحاول كل فريق تسجيل هدف التقدم لكن لم تنجح محاولاتهم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد طارق

خط الدفاع: فارس شافعي - عبد الرحمن النحاس - إسلام عبد الله - يوسف جمال

خط الوسط: عمر درويش - محمد رضا - ماهر خالد - يونس ربيع - عيسى علي ماهر

خط الهجوم: محمد سعد

تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عموري، يحيى زكريا.

خط الوسط: معاذ عبد السلام، بسام وليد، رشاد العرفاوي.

خط الهجوم: سعيدي كيبو، جريندو، جيمي موانجا.

ويتواجد فريقا غزل المحلة وسيراميكا في المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

حكام مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا 

ويدير لقاء غزل المحلة ضد سيراميكا طاقم حكام مكون من: محمود وفا حكما للساحة، ومحمد مجدي سليمان مساعد أول، ومصطفي حسن مساعد ثاني، وشاهنده المغربي حكما رابعا، وخالد الغندور حكما لتقنية الفار، وشهاب راشد حكما مساعدا لتقنية الفار.

مشوار غزل المحلة وسيراميكا في كأس الرابطة

وخاض فريق غزل المحلة 4 مباريات حتى الآن في كأس عاصمة مصر حصد خلالهم 4 نقاط، فاز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في مثلها، وتلقى الفريق المحلاوي هزيمتين، وسجل لاعبو غزل المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أخرى.

فيما خاض فريق سيراميكا 4 مباريات في كأس عاصمة مصر حتى الآن، حصد خلالهم 3 نقاط، حيث فاز أبناء علي ماهر في مباراة واحدة، وتلقوا 3 هزائم، وسجل لاعبو سيراميكا هدفين، واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط جمعها من 4 مباريات، في حين يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط من 4 مباريات أيضا.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب
المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة
المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

