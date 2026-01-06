مراجعات نهائية للشهادة الإعدادية استعدادًا لامتحانات نصف العام بالوادي الجديد

18 حجم الخط

ترأس الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع قيادات التعليم بالمحافظة، بحضور الدكتور ابراهيم قناوى وكيل المديرية وسمير طاهر مدير عام التعليم العام ومجدى محمد محمود مدير إدارة الخارجة التعليمية، وذلك فى إطار الجاهزية والاستعداد لامتحانات نصف العام العام ٢٠٢٥-٢٠٢٦

استهل وكيل التعليم بالوادي الجديد، اللقاء بتقديم وافر التحية والتقدير للحضور الكرام وجميع الإدارات التعليمية، مثنيا على جهدهم المبذول الفترة الماضية.

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم مجموعة من التوجيهات الهامة التى من شأنها سلامة إجراءات أعمال الامتحان ومرورها بأمن وأمان:

▪️ الجاهزية لامتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى وصفوف النقل بالتعليم الفنى.

▪️️عقد مراجعات نهائية أمام طلاب الشهادة الإعدادية فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بالتعاون مع الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات لدعم الطلاب وخاصة فى المناطق النائية والبعيدة.



▪️️التزام الجميع بكافة التعليمات الوزارية بشئون الامتحانات والقوانين المنظمة بهذا الشأن.



▪️️ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدقة في العمل وحسن الأداء، والتنبيه المشدد للطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب الهواتف الذكية أثناء سير أعمال الامتحانات ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

▪️تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات على مدار اليوم وإرسال تقارير يومية من كل إدارة بسير اعمال الامتحانات

▪️ التأكيد على الموجه المقيم في كل مدرسة في فترة الامتحانات بالتواجد فى المواعيد المحددة وحتى انتهاء زمن الامتحان، ومتابعة سير اللجان والتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها

وفى الختام وجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بضرورة ️تكاتف الجميع من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب ولضمان مرور أعمال الامتحانات بسلام وأمان.

