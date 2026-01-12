الإثنين 12 يناير 2026
محافظ الوادي الحديد: تنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي مركز الخارجة

 أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تنظيم قافلة طبية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف تقديم خدماتها الطبية والاجتماعية بمركز الخارجة وذلك خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير 2026.

وأشارت محافظة الوادي الجديد، إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الكشف الطبي المجاني في (9) تخصصات مختلفة تشمل: (جراحة عامة - جراحة أوعية دموية - مسالك بولية - باطنة - أطفال - أنف وأذن وحنجرة - نساء وتوليد - عظام - جلدية)، بالإضافة إلى صرف العلاج لكافة الحالات التي سيتم توقيع الكشف الطبي عليها بالمجان؛ وكذا إجراء التحاليل الطبية الأولية (سكر - فيتامين (د)، وإجراء العمليات الجراحية المقررة طوال فترة القافلة والكشف وإجراء العمليات بمستشفى الخارجة التخصصي.)

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن القوافل تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

هذا فيما أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

