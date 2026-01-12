انتظام 13 طالبًا متسربًا من التعليم في امتحانات الدور الأول بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلن المجلس القومي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، انتظام 13 طالبًا من المتسربين من التعليم بمركز الفرافرة في أداء امتحانات الدور الأول، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى المنظومة التعليمية، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومي للسكان، والوحدة المحلية بمركز الفرافرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم حق التعليم للجميع.

وأكدت الدكتورة عبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «فيتو»، أن هذا الإجراء يؤكد حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية، والمساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وتحقيق مبدأ العدالة التعليمية.

وأشارت مقرر القومي للسكان بالوادي الجديد، إلي إستمرار المتابعة لضمان انتظام الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًة سعى الدولة لمواجهة ظاهرة التسريب من التعليم، ودراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وغيرها من المشكلات لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت "عبير"، في حديثها لـ «فيتو»، إن الدولة تسعى بشكل كبير لبناء إنسان جديد لمجتمع يتفق مع الجمهورية الجديدة، لذا تحارب الدولة والوزارة الأمية والتخلف للانتقال بالمواطن لمستوى أفضل، لأن التعليم من أهم الوسائل التي تغير وتبني الإنسان وتنمي ثقافته وقدراته.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات ودعم اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بملف التعليم، ويدعم الجهود الهادفة إلى عودة المتسربين إلى الدراسة، إيمانًا بأهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية وبناء الإنسان

ظاهرة صادمة في التعليم.

وتعد مشكلة "التسرب من التعليم" من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، وتؤثر سلبا على بنية المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه، فنجد أنه مازال هناك بعض الآباء يحرمون أبناءهم من التعليم، من أجل العمل أو تقليلا لقيمة العلم، ما يترتب عليه زيادة معدلات الأمية والجهل والبطالة، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة.

وتوفر الدولة حاليًا تعليما جيدا وتبذل جهود لتطوير التعليم، لذا فعلى أولياء الأمور أن يكون لديهم وعي بهذه الجهود للمشاركة في تحقيق هذا الإنسان الأفضل الذي يطور الدولة، لأن الدولة تسعى لبناء إنسان متكامل وسليم عقليًا وثقافيًا وتعليميًا، قادرًا على التفاعل والمشاركة والإبداع وإنتاج أكبر، ويحترم ثقافة الشعوب، ويكون لديه رأي ورؤية عالمية يطبقها محلية.

