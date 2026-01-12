غلق وتشميع 3 محال جزارة ورفع 150 حالة إشغال في حملة أمنية بالجيزة

18 حجم الخط

قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، بغلق وتشميع 3 محلات جزارة غير مرخصة بدائرتي مركزي شرطة منشأة القناطر وكرداسة، بعد ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي نفس السياق، أسفرت الحملة عن رفع 150 حالة إشغال بمنطقة شارع العشرين بـ فيصل التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، حيث تم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات لتطبيق القانون.

حملة بالجيزة تضبط 99 شيكارة دقيق وسيارة محمّلة بـ 5 آلاف لتر سولار

وعلى جانب آخر، كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة وجّهت حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، استهدفت ضبط المخالفات التموينية بدائرتي مركزي شرطة البدرشين والعياط.

وأسفرت الحملة، بدائرة مركز شرطة البدرشين، عن ضبط سيارة «جامبو» محمّلة بـ99 شيكارة دقيق بلدي مدعّم، بإجمالي 3 أطنان، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وفي مركز العياط، تمكنت الحملة من ضبط سيارة محمّلة بـ5 آلاف لتر سولار قبل بيعها بطرق غير مشروعة، حيث جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالتها إلى الجهات المختصة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف المراكز والأحياء، للتصدي لأي ممارسات تضر بالسلع المدعّمة أو تمس صحة المواطنين.

