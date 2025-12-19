5 إجراءات وشروط لمحضر عدم التعرض والعقوبة تصل إلى الحبس أو الأشغال الشاقة

18 حجم الخط

ترصد فيتو لقرائها، خطوات وإجراءات وشروط عمل محضر عدم التعرض لأحد الوالدين في حال العنف الشديد، أو تقرير عدم التعرض للزوجة، أو لأي شخص، الذي يجب على المواطن إجراؤه بقسم الشرطة التابع له في حالة تعرضه لأي تهديد والعقوبة المقررة على من يخالف ذلك المحضر.

خطوات عمل محضر عدم تعرض؟

_يجب تحرير محضر عدم التعرض في قسم الشرطة من قبل الشخص محرر المحضر وهو الشخص المجني عليه.



_عند تحرير محضر، من الضروري سرد التفاصيل الدقيقة التي قام بها المدعى عليه.



_ إثبات جميع الاعتداءات التي ارتكبها المتهم، وفي حالة ارتكاب جنحة، يجب ذكر تفاصيلها في المحضر.



وذلك لأن رقم الجنحة في المحضر يحتوي على عدد من السجلات الأساسية الإبداعية.

_الاحتفاظ برقم المحضر الأساسي ورقم الجنحة للمتابعة جيدة.



_يجب تقديم الدليل الدقيق على الضرر الذي ألحقه المدعى عليه بك، سواء كان ضررا ماديا أو ضررا معنويا، مع مراعاة الوصف الدقيق لهذا الضرر.

_ استخدام شهادة الشهود في القضية لإثبات الضرر الذي ألحقه المدعى عليه بك ولإثبات الإساءة التي ارتكبها المدعى عليه.

_يقوم الضابط بتحرير شكل تقرير عن عدم تعرض الضحية.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة المطبقة على المدعى عليه يجب أن تكون عقوبة مشددة بعد إعداد المحضر.

ما عقوبة محضر عدم التعرض؟

_يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي)، وفقا للمادة 240 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أنه:” كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة



_يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري”، وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات على أنه:” كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا.



_كما يعاقب المدعي عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز العام لكل شخص يرتكب جريمة الحرج غير الجسيم، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح بين 10 جنيه مصري، ولا تتجاوز هذه الغرامة ال200 جنيه مصري، أو بتطبيق أحد العقوبتين، وذلك وفقًا لنص المادة 242 من قانون العقوبات.

نصائح أثناء عمل محضر عدم التعرض

_ إذا كان هناك أي آثار للضرب فيجب إثبات ذلك في المحضر بشكل رسمي، ولكن تلك ليست هي المشكلة التي يقع فيها الجميع فالمشكلة في وصف الموقف حيث يجب أن تتطابق الإصابات الموضحة في المحضر مع أداة الضرب مثال ليس عليك القول إن هناك بعض الخدوش الواضحة في جسدك وقد ذكرت مسبقا ان سلاح الجريمة هو العصا، حيث يجب أن تتوافق الإصابة مع الأداة من أجل تحقيق المصداقية.

_ في حالة وجود جروح داخلية أو إصابات غير مرئية بشكل عام فعليك أن تثبت ذلك في المحضر بلا شك، لكن يجب ألا تذكر تلك الإصابات بشكل تفصيلي والصحيح في ذلك الأمر هو أن تطلب أن يتم عرضك على مستشفى حكومية ومن خلال تقرير الطبيب سوف يتم إدراج الإصابات في المحضر، فهذا ما يضمن حقك كثيرًا.

