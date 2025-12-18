أجهزة أمن الجيزة تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء طفلتين ببشتيل

18 حجم الخط

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها المكثفة لكشف ملابسات اختفاء طفلتين، تبلغان من العمر 14 عامًا و13 عامًا، في ظروف غامضة، أثناء توجههما إلى الكُتّاب لحفظ القرآن الكريم بمنطقة بشتيل البلد.

ويأتي ذلك من خلال تشكيل فريق بحث متخصص يعمل على جمع التحريات والمعلومات، مع فحص والتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت آخر تحركات الطفلتين، قبل تغيبهما عن ذويهما.

وكانت أسرة الطفلتين قد تقدمت بمحضر رسمي إلى مركز شرطة أوسيم، يفيد بتغيب الطفلتين وعدم عودتهما منذ خروجهما من المنزل متجهتين إلى الكُتّاب لحفظ القرآن الكريم.

وأفادت الأسرة بتلقيها رسائل غريبة من أرقام مجهولة، ادعت أنها مرسلة من «أماني» ابنة خالة إحدى الطفلتين، موضحين أن محتوى الرسائل أثار قلقهم الشديد، حيث جاء فيها: «أنا مهربتش مع حد ولا غلطت مع حد.. أنا زهقت وهشتغل وهعيش حياتي»، وهو ما لا يتناسب، بحسب قولهم، مع سن طفلة تبلغ 14 عامًا، معروفة بحفظها للقرآن الكريم وارتدائها ملابس محتشمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلى الطفلتين.

خطوات يجب على المواطن اتباعها عند فقدانه أحد من أسرته:

- التوجه بعد 48 ساعة من البحث لرجال الشرطة بعدما تفشل محاولات البحث عنه.

- قيام أحد أفراد أسرة المتغيب من الدرجة الأولى بتحرير محضر وبحوزته بطاقة رقم قومي سارية التي يثبت بها صلته بالمتغيب.

- تقديم 6 صور شخصية للمتغيب.

