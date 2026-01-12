سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بديرب نجم، خسائر محدودة بالشرقية جراء الطقس السيئ (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، عددًا من الخسائر المحدودة في البنية التحتية نتيجة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، حيث تسببت الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية في سقوط شجرة وعدد أربعة أعمدة إنارة بطريق تل القاضي التابع للوحدة المحلية بصفط زريق بمركز ديرب نجم، دون وقوع خسائر بشرية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية

وتأتي هذه التداعيات في إطار التقلبات الجوية المفاجئة التي تشهدها المحافظة، ما استدعى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بسرعة التعامل مع آثار الطقس السيئ والحد من أي مخاطر قد تهدد سلامة المواطنين.

استعدال أعمدة الإنارة المتضررة وشد الأسلاك الكهربائية

وبمتابعة مباشرة من أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، انتقلت فرق الطوارئ بالوحدة المحلية بصفط زريق إلى موقع البلاغ، حيث جرى رفع الشجرة التي سقطت على الطريق، واستعدال أعمدة الإنارة المتضررة، وشد الأسلاك الكهربائية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين المنطقة ومنع وقوع حوادث.

المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الطرق والمرافق الحيوية

وأكدت رئاسة المركز أن الأعمال مستمرة حاليًا لاستكمال إصلاح الأعطال وإعادة توصيل التيار الكهربائي وإنارة الطريق بالكامل، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الطرق والمرافق الحيوية، تحسبًا لأي خسائر جديدة قد تنتج عن استمرار سوء الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وتحذر من الأمطار

الطقس، تحدثت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التى تتعرض لها البلاد، قائلة إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن سرعة الرياح وصلت إلى 60 كيلومتر فى الساعة، مما أدى لانخفاض الرؤية فى عدد من محافظات الجمهورية منها الإسكندرية ومطروح ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى كلها.

وأضافت أن الرؤية انخفضت لحوالي 200 متر أو أكثر، بسبب الرمال والأتربة القادمة من الصحراء الغربية، ومن لمتوقع أن تستمر حالة الطقس السيئ، خلال الساعات القادمة.

وأوضحت أنه من المتوقع هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة ومن هذه المحافظات الإسكندرية والقاهرة، مؤكدة ان المناطق الداخلية تتأثر بالرياح المحملة بالأتربة.

