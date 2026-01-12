الإثنين 12 يناير 2026
السجن 3 سنوات لمتهم في خلية النزهة الإرهابية

قضت محكمة جنايات مستأنف الارهاب بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات لمتهم في خلية النزهة الإرهابية


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، حيث استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

