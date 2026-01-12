الإثنين 12 يناير 2026
جولة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال النوة

قام المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة ميدانية بمنطقتي العامرية والعجمي، وذلك في إطار متابعة تداعيات النوة الحالية، والوقوف على مدى جاهزية التمركزات وسيارات الطوارئ، وانتظام العمل بمحطات وشبكات الصرف الصحي بالمنطقتين.

محافظ الإسماعيلية يتابع ملفي التقنين وتفعيل صندوق الشكاوى بالمراكز التكنولوجية

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وشملت الجولة تفقد المحطات ومتابعة أداء فرق التشغيل والصيانة، إلى جانب مراجعة خطط التدخل السريع للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

حيث شدد رئيس الشركة على ضرورة استمرار المتابعة اللحظية والتنسيق الكامل بين غرف العمليات والفرق الميدانية، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على كفاءة المنظومة واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس سامي قنديل أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، مع الدفع بنحو 150 سيارة ومعدة على مستوى المحافظة، طبقًا لمعدلات وكثافات الأمطار، موضحًا أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ خلال فترة النوة.

وأشار رئيس الشركة إلى أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، والحفاظ على كفاءة التشغيل بالمحطات، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل ميدانيًا، وضمان تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين في ظل التقلبات الجوية.

الصرف الصحي بالاسكندرية المهندس سامي قنديل

