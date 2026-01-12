جولة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال النوة

18 حجم الخط

قام المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة ميدانية بمنطقتي العامرية والعجمي، وذلك في إطار متابعة تداعيات النوة الحالية، والوقوف على مدى جاهزية التمركزات وسيارات الطوارئ، وانتظام العمل بمحطات وشبكات الصرف الصحي بالمنطقتين.

وشملت الجولة تفقد المحطات ومتابعة أداء فرق التشغيل والصيانة، إلى جانب مراجعة خطط التدخل السريع للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

حيث شدد رئيس الشركة على ضرورة استمرار المتابعة اللحظية والتنسيق الكامل بين غرف العمليات والفرق الميدانية، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على كفاءة المنظومة واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس سامي قنديل أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، مع الدفع بنحو 150 سيارة ومعدة على مستوى المحافظة، طبقًا لمعدلات وكثافات الأمطار، موضحًا أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ خلال فترة النوة.

وأشار رئيس الشركة إلى أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، والحفاظ على كفاءة التشغيل بالمحطات، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل ميدانيًا، وضمان تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين في ظل التقلبات الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.