إعلام عبري: تخصيص 112 مليار دولار للجيش استعدادًا للحروب المقبلة

إسرائيل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيحصل على تمويل قدره نحو 112 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في إطار خطط تعزيز الجاهزية العسكرية والاستعداد للحروب المقبلة.

تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت التقارير إلى أن التمويل الجديد يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي على مختلف المستويات، بما يشمل تطوير الأسلحة، التكنولوجيا العسكرية، التدريب، والاستعداد لأي تهديدات مستقبلية في المنطقة.

إعلان إسرائيلي يحمل خطوة تصعيدية في سياق التوترات الإقليمية

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترًا متصاعدًا، خاصة في ظل التصعيدات الإقليمية المتنوعة، ما دفع تل أبيب إلى زيادة الاستثمارات الدفاعية لمواجهة أي سيناريو محتمل.

الاستعداد للحروب المقبلة جزء من الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية

وأكدت التقارير أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية التي تركز على الجاهزية العالية للجيش، سواء في مواجهة تهديدات تقليدية أو غير تقليدية، لضمان الأمن القومي وحماية المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

يأتي هذا فيما أفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية قررت رفع مستوى التأهب الأمني، والاستعداد لعدد من السيناريوهات المحتملة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بـ إيران.



رفع الجاهزية الأمنية الإسرائيلية تحسبًا لتداعيات إقليمية محتملة

وبحسب الموقع، تأتي هذه الخطوة في إطار تقييم أمني شامل للأوضاع الإقليمية، مع التركيز على احتمالات تصعيد أو ردود فعل غير متوقعة قد تنعكس على الساحة الأمنية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة المختصة تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الأذرع الأمنية والعسكرية، إلى جانب تحديث خطط الطوارئ للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.

